وزيرا السياحة والآثار يتفقدان أعمال التطوير بمنطقة الأهرامات

تفقد وزيرا السياحة هشام زعزوع والآثار إبراهيم الدماطي ومحافظ الجيزة علي عبدالرحمن، صباح اليوم الاثنين، أعمال التطوير في منطقة الأهرامات الأثرية والتي تهدف للارتقاء بالمنطقة والخدمات المقدمة بها وذلك بعد أن قدمت وزارة السياحة الدعم اللازم لتطوير المنطقة في ضوء توجيهات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة الارتقاء بالمنطقة باعتبارها أحد أهم كنوز مصر الأثرية.

تضمنت الزيارة التفقدية منطقة البانوراما الأثرية ومشروعات التطوير الجارية وغرفة التحكم الإلكترونية الخاصة بتأمين المنطقة الأثرية والمرتبطة بكاميرات المراقبة.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة أن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل أعمال تطوير المنطقة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيرا إلى أنه تم تدريب البائعين لمدة 3 أيام في كيفية التعامل مع السائح، لافتا إلى أن الوزارة بصدد توفير العنصر البشري من شباب هيئة التنشيط السياحة للتواجد في المنطقة بزي موحد لإمداد السائحين بالمعلومات و الإرشادات المطلوبة.

وأضاف أن “التنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية أدى لانحسار ظواهر السرقة والتحرش، وأن الفترة القادمة تشهد القضاء على ظاهرة الخرتية تماما لما لها من تأثير سلبي كبير على السائحين أثناء زيارتهم لهذه المنطقة”، لافتا إلى أن التنسيق مع محافظة الجيزة أسفر عن منح تراخيص لكل البائعين وأصحاب الدواب بالمنطقة الأثرية، كما تم عمل لافتات إيضاحية وأخرى لأسعار الخدمات المقدمة مع تحديد أماكن مناسبة للباعة تم تصميمها دون الإخلال بالمنظر الجمالي للمنطقة الأثرية.