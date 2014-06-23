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سفراء بريطانيا وكندا وهولندا وأستراليا يحضرون جلسة النطق بالحكم فى «خلية الماريوت»

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سفراء بريطانيا وكندا وهولندا وأستراليا يحضرون جلسة النطق بالحكم فى «خلية الماريوت» سفراء بريطانيا وكندا وهولندا وأستراليا يحضرون جلسة النطق بالحكم فى «خلية الماريوت»

خلية الماريوت

حضر، منذ قليل، جلسة النطق بالحكم على 3 من مراسلى قناة الجزيرة 11 متهماً آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية الماريوت»، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، سفراء عدد من الدول ومنها بريطانيا وكندا وهولندا و المالديف وأستراليا وعائلات المتهمين وعدد من منظمات المجتمع المدنى .

الجدير بالذكر أن الصحفى محمد فهمى فاضل مراسل قناة الجزيرة والمتهم بالقضية يحمل الجنسية الكندية بالإضافة إلى وجود متهم آخر من مراسلى الجزيرة يحمل الجنسية الاسترالية .

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد حجزت قضية «خلية الماريوت» لجلسة 23 يونيو الجاري للنطق بالحكم.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وحضور المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

 

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