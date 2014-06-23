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مصدر أمنى: ضبط إخوانى هارب من حكم بالإعدام فى قضية خلية مدينة نصر قبل هروبه لليبيا

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مصدر أمنى: ضبط إخوانى هارب من حكم بالإعدام فى قضية خلية مدينة نصر قبل هروبه لليبيا مصدر أمنى: ضبط إخوانى هارب من حكم بالإعدام فى قضية خلية مدينة نصر قبل هروبه لليبيا

وزارة الداخلية

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة نجحت فى إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “الإخوان” الإرهابى، هارب من تنفيذ حكم بالإعدام فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، وذلك قبل هروبه إلى ليبيا.
> وأوضح المصدر الأمنى أن أجهزة الأمن نجحت فى ضبط المدعو أسامة أحمد عباس عيد العيوطى (36 سنة – حاصل على بكالوريوس تعليم صناعى) مقيم بشارع قناة السويس بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية، والمحكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم 1592/2013 جنايات مدينة نصر بالقاهرة “تنظيم الخلية الإرهابية بمدينة نصر”، وذلك أثناء محاولته السفر متسللا إلى ليبيا مستقلا سيارة أجرة، مشيرا إلى أن المذكور من عناصر تنظيم “الإخوان” وينتمى إلى خليتى المنصورة ومدينة نصر الإرهابيتين.
> وفى السياق ذاته، أعلن المصدر الأمنى عن نجاح الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على المدعو إبراهيم السيد فوزى (19 سنة – طالب) مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وينتمى لتنظيم “الإخوان” الإرهابى، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 9786/2013 جنايات مركز المنصورة “الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون”.

أ.ش.أ

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