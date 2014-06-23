بالصور ..رئيس الوزراء في احتفالية المصري اليوم بمناسبة عيد ميلادها العاشر

شارك م . ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، د . جابر عصفور وزير الثقافة ، منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ، م . عاطف حلمي وزير الاتصالات ، د . أشرف العربي وزير التخطيط ، م . خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، د . عادل العدوي وزير الصحة ، د . غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أشرف سلمان وزير الاستثمار ، د . جلال مصطفي السعيد محافظ القاهرة ، د . علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ، مؤسسي جريدة المصري اليوم وهم صلاح دياب ، كامل توفيق دياب الرئيس الفخري للمؤسسة ، د . عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الادارة ، الكاتب محمد سلماوي رئيس مجلس الأمناء ، علي السيد رئيس التحرير ، “احتفالية المصري اليوم ” بمناسبة عيد ميلادها العاشر والتي أحياها الفنان عمر خيرت ، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا ، بحضور العديد من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الدولة والمثقفين والفنانين والكتاب ورجال الدين وقيادات وزارة الثقافة والاعلاميين ، منهم عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين ، الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ، أسامة هيكل وزير الاعلام الأسبق ، نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق ، د . علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ، د . مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية السابق ، نجيب ساويرس ، د . عبد العزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، المستشارة تهاني الجبالي ، د . مني مكرم عبيد ، ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا ، د . محمد أبو الخير رئيس قطاع الانتاج الثقافي ، هشام فرج وكيل وزارة الثقافة للأمن ، د . صلاح فضل ، الكابتن مصطفي عبده ، فريد الديب ، الأنبا دانيال نائب البابا تواضروس ، القس بولس سكرتير البابا، الأب بطرس دانيال ، الفنان عادل امام ، الفنان عزت العلايلي ، الفنان سامح الصريطي ، المايسترو هاني مهني ، الفنان هاني رمزي ، م . أسامة الشيخ ، أحمد أبو هشيمة ، المخرجة ايناس الدغيدي ، ثم قام صلاح دياب ونجيب ساويرس والكاتب محمد سلماوي وعلي السيد رئيس تحرير المصري اليوم بتكريم قيادات المصري اليوم خلال عشر سنوات مضت من تأسيسها وذلك بتسليمهم درع المصري اليوم وهم ياسر رزق رئيس التحرير السابق ، محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي ، مجدي الجلاد رئيس التحرير الأسبق ، أنور الهواري رئيس التحرير الأول للمصري اليوم وتسلمه مجدي الجلاد ، هشام قاسم العضو المنتدب الأسبق ، مستشار أحمد الزند ، البابا تواضروس الثاني وتسلمه الأنبا دانيال ، الفنان عادل امام ، د . عبد العزيز حجازي ، د . علي جمعة ، عمرو موسي ، د . مجدي يعقوب ، محمود العربي وتسلمه نجله محيي العربي ، الكاتب والسيناريست وحيد حامد

> وفي كلمته اشار سلماوي الي أن استاذنا لويس عوض تحدث عن الصحافة المصرية قائلا أن جريدة الوقائع المصرية هي أول جريدة صدرت في مصر عام 1828 ، ومن عبائتها خرجت كل الصحف ، مضيفا بأن الصحافة المستقلة في مصر وعلي رأسها المصري اليوم اختطت خط جديد يسعي لصحافة مسئولة لا تكتفي بالتصريحات الرسيمة وانما تبحث عن الخبر والمعلومة وما يفيد القارئ ولا تبحث عن الاثارة الرخيصة ، كما تحدث عن بداية تأسيس جريدة المصري اليوم عندما كانت حلم للمرحوم الصحفي والقائد الوطني توفيق دياب ، ثم التقي هذا الحلم مباشرة لصلاح دياب مع رجال الأعمال ومؤسسي المصري اليوم الي جانبة م . نجيب ساويرس ، أحمد بهجت ، أكمل قرطان ، طارق الشناوي ، فتطورت الجريدة اليومية الي مؤسسة اعلامية متكاملة بها وسائط الاتصال الحديثة والجريدة ومراكز التدريب وغيرها ، وأصبح لديها موقع الكتروني من عشر مواقع الكترونية الأولي في مصر ، وما بين 850 موقع الكتروني علي مستوي العالم ، ولديها 7 مليون متابع وصاحبة أول خدمة محلية علي الهواتف المحمولةعن طريق الرسائل السريعة وموقع الكتروني باللغة الانجليزية ومطبعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر ومجلس أمناء يضم أهم الشخصيات والعقول في مصروهم السيد ياسين ، د . نبيل فهمي ، تهاني الجبالي ، د . صلاح فضل ، المخرج يسري نصر الله ، د . محمد غنيم ، د . مني مكرم عبيد ، الكاتب صلاح منتصر ، مهمته وضع الاستراتيجية العليا للجريدة ويتابع تنفيذها ويختار رئيس تحريرها .

> وقد وجه الفنان عادل امام الشكر لجريدة المصري اليوم واهتمامها بالفن الذي هو ضمير الأمة والشعوب ، مضيفا بأنه عندما انهار الاتحاد السوفيتي قام الروس بتحطيم تماثيل الرموز السياسية ولم يقتربوا من تماثيل المثقفين والفنانين ، واختتم كلمته بتوجيه التحية للشيخ علي جمعة وياسر رزق وصلاح دياب

> تضمن الاحتفال عرض فني وفيلم تسجيلي عن انجازات المصري اليوم واختتم الحفل بتقديم فقرة للمايسترو عمر خيرت