ضبط عملات مصرية آثرية بطرد قادم من فرنسا بالمطار

نجحت جمارك الطرود البريدية في إحباط محاولة تهريب عملات مصرية نادرة ترجع إلي زمان حفر قناة السويس داخل طرد أمتعة شخصية وارد من فرنسا وذلك لبيعها داخل البلاد , تم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحب الطرد .

وذكرت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء عمل الوردية الثالثة بجمرك البريد المصري برئاسة رفعت ظريف مدير التعريفة شك مأمور الجمرك كريم محمد الوقاد في العملة المعدنية داخل طرد شخصي بوزن 300جرام وارد من فرنسا علي الطائرة الفرنسية لأنها صادرة سنة 1865 ..بالعرض علي أحلام سلامة مدير عام جمارك الطرود البريدية أمرت بحجز الطرد واستدعاء اللجنة الأثرية بمطار القاهرة للتأكد من أثرية العملات , أكدت اللجنة أن العملات مصرية أثرية وأوصت بمصادرتها لصالح وزارة الآثار لإيداعها بأحد المتاحف التاريخية التي تمثل هذه الحقبة ( فترة حفر قناة السويس) تم تحرير محضر ضبط وتحويل صاحب الطرد إلي النيابة و تشكيل لجنة لتسليم العملة إلي وزارة الآثار .