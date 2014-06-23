بدء جلسة سماع شهود الاثبات فى «أحداث الاتحادية»

بدأت، الآن، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف جلسة سماع شهود الاثبات فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان فى القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية»، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية .