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مقتل قيادي وثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى

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مقتل قيادي وثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى مقتل قيادي وثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى

ارشيفية

صرح مصدر أمني بمحافظة ديالى العراقية اليوم الاثنين  بأن قوة أمنية تابعة لقوات البيشمركة الكردية قتلت قيادي وثلاثة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإرهابي في “جلولاء” شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر، إن قوة أمنية للبيشمركة اثناء قيامها بقصف مدفعي على اوكار عناصر “داعش” الإرهابي قتلت قيادي وثلاثة عناصر منهم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

يذكرأن الضواحي الجنوبية لناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة، تشهد عمليات عسكرية واسعة وقصفا بالمدفعية الثقيلة على اوكار “داعش”.

 

أ ش أ

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