اليمن يطالب بموقف دولي ضد الحوثي ويطالب بنزع السلاح منهم

دعا نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني، لموقف محلي ودولي سريع لدعم السلطات اليمنية وإنقاذ مخرجات الحوار الوطني وإيقاف التمدد الحوثي ونزع السلاح من كافة المليشيات وبسط نفوذ الدولة.

وقال الرعيني الذي يعد أحد قيادات شباب التغيير، في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية اليوم، “بعد أن استكمل الحوار وخرج بالوثيقة، لابد من العمل على تنفيذ مخرجات الحوار، لافتا إلى أن الكل مطالب بعدم السكوت عن التمدد الحوثي وتوسيع نقاطه والاستمرار في المجازر والصراعات الدموية بالوقوف مع الدولة لمواجهة هذا التمدد والخروج عن الحوار، فمخرجات الحوار تنص على تسليم السلاح وبسط نفوذ الدولة ولابد من تنفيذها”.

ومن ناحية أخرى، قال محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي إن السلطة المحلية واللجنة الأمنية شنتا مؤخرا حملة أمنية وعسكرية لتعقب وضبط عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وأخرى مطلوبة أمنيا على ذمة قضايا تخريبية في إطار جهودها للقضاء على الإرهاب والتخريب.

وأضاف المحافظ، في تصريحات لصحيفة “الوطن”، أن الحملة شاركت فيها عناصر من القوات المسلحة وقوات الأمن الخاصة والأمن العام وشرطة السير واللجان الشعبية والدوريات، وحظيت بتعاون المواطنين، وأرجع أسباب قيام الحملة الأمنية والعسكرية إلى عمليات الاغتيالات والأعمال الإرهابية والتخريبية التي حدثت في لحج والتي لا ترضي أحدا، وتقف وراءها العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون التي لا يروق لها إلا أن تظل الأوضاع غير آمنة ومستقرة في المحافظة.

وكان مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة قد اغتالوا ضابطا في شرطة محافظة لحج جنوبي البلاد، وأوضح مصدر أمني لـ”الوطن” أن مسلحين أطلقوا نيران أسلحتهم صوب المحقق في إدارة البحث الجنائي ياسر جعفان أثناء وجوده بالقرب من مبنى إدارة شرطة لحج الواقع في شارع السياحة وسط مدينة الحوطة، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري في الرأس أرداه قتيلا على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة غير معروفة.

وفي المناطق الشمالية من البلاد، تواصلت المعارك بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش المدعومة برجال والقبائل، بخاصة في عمران، حيث كانت أشدها في المناطق المحيطة بمدينة عمران، بخاصة في جبال المحشاش وجنات، وسقط العشرات من القتلى في هذه المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

أ ش أ