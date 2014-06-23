صحة المنوفية: بدء العمل من الـ7 صباحًا بجميع مستشفيات المحافظة

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن وزير الصحة أصدر قرار بتشغيل جميع العيادات الخارجية بدء من السابعة صباحا بجميع المستشفيات وأعطى توجيهات بدراسة تطبيق مواعيد العمل الجديدة وبدأ التشغيل بها فى أسرع وقت.

وأوضحت سرور فى تصريحات صحفية أن العمل سيكون من السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء وسيتم التقسيم بين الموظفين والأطباء مشيرة إلى انها أعطت توجيهات لمديرى المستشفيات لعقد إجتماع مع الأطباء لبحث مواعيد العمل الجديدة.

وأكدت سرور أنه لن يتم تطبيق مواعيد العمل الجديدة إلا بعد دراستها والتخطيط والإعداد لها جيد من قبل مديري المستشفيات وبناء على القدرة البشرية للأطباء والتمريض والموظفين الموجودة بالمستشفى.

وأضافت أنها ستعقد اجتماع طارىء مع مديرى المستشفيات يوم الأربعاء القادم لعرض خطط العمل بما يتناسب مع المواعيد الجديدة وانه لن تحدث مصادمات مع الأطباء وخاصة ان الطبيب سيعمل مناوبة واحدة ولا يمكن تشغيل جميع التخصصات.

وأشارت إلى أنها ستصطدم الاسبوع المقبل بشهر رمضان الكريم ومواعيد العمل به متوقعة ان يتم التخطيط والترتيب خلال شهر رمضان وبدأ التنفيذ الفعلى عقب أجازة عيد الفطر المبارك.