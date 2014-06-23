السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة 149 من معهد ضباط الصف المعلمين بالإسماعيلية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة صباح اليوم الاثنين مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة(١٤٩) من معهد ضباط الصف المتطوعين دفعة الشهيد رقيب متطوع سمير أنور الكيال ، والتى تضم أجيالا جديدة من المقاتلين الذين وهبوا انفسهم لخدمة وطنهم بعد اعدادهم وتأهيلهم علميا وعسكريا تأهيلا راقيا يتناسب مع دورهم الفعال داخل القوات المسلحة بمختلف افرعها وتخصاصاتها.

> حضر مراسم الاحتفال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وكبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة واسر الخريجين.

> وكان في استقبال السيسي لدى وصوله مقر الاحتفال ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار رجال الدولة .