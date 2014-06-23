21 مصابا في اشتباكات شمال إقليم كوسوفو

أصيب 21 شخصا، بينهم 13 شرطيا وصحفيان، في اشتباكات اندلعت بين الألبان وقوات الأمن في مدينة كوسوفسكا ميتروفيتسا شمالي إقليم كوسوفو.

وأوضحت الشرطة في كوسوفو – في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) – أن أسباب الاشتباكات تعود إلى استفزازات الألبان المحليين الذين احتجوا على إغلاق الجسر المركزي عبر نهر (إيبار) في المدينة من قبل الصرب.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن احتجاز 5 أشخاص وإحراق 4 سيارات تابعة للشرطة المحلية وبعثات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وكان عشرات الألبان قد خرجوا إلى الجسر احتجاجا على قطع الحركة ومطالبين بتوحيد شطري المدينة..مما اضطرت الشرطة المحلية لاستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصاعقة لتفريق المحتجين.

أ ش أ