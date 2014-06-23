محكمة ماليزية تؤيد قرار حظر استخدام لفظ “الله” من جانب غير المسلمين

أيدت محكمة ماليزية حظرا كانت قد فرضته الحكومة على استخدام لفظ الجلالة “الله” من جانب غير المسلمين للإشارة إلى الرب.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الاثنين أن المحكمة رفضت الالتماس الذى قدمته الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والذى لفتت فيه إلى أن هذا الحظر لم يراع حقوق الأقليات فى الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وأوضحت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن لفظ الجلالة “الله” يجب أن يقتصر استخدامه على المسلمين الذين يشكلون نحو ثلثى عدد السكان فى ماليزيا البالغ عددهم 29 مليون نسمة، بدعوى أن استخدام أصحاب الديانات الأخرى لهذا اللفظ قد يتسبب فى إرباك المسلمين وتحولهم عن ديانتهم .

ومن جانبهم، نفى ممثلو الديانة المسيحية ذلك، وأكدوا أن المسيحيين طالما استخدموا هذا اللفظ للإشارة إلى الرب فى كتابهم المقدس وترانيمهم قبل أن تسعى السلطات لحظر ذلك فى الأعوام الأخيرة.

أ ش أ