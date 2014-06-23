إصابة مجندين في الاشتباكات بين الأمن والخارجين عن القانون بطما بسوهاج

أكد الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج في تصريحات خاصة لوكالة أونا ، إصابة مجندين أحدهما مصاب بطلق ناري بالكتف وأخر مصاب بطلق ناري بالكتف والساق وتم نقلهم لمستشفي طما المركزي لتلقي العلاج اللازم ومحاولة إسعافهم ، وذلك أثناء استمرار الاشتباكات بين قوات الشرطة وبعض الخارجين عن القانون بمركز طما بمحافظة سوهاج.

ومن الجدير بالذكر أنه استشهد ، صباح اليوم ، العقيد الهامي عبد المنعم رئيس فرع إدارة البحث الجنائي بشمال سوهاج أثناء إشتراكه في ذات الحملة الأمنية ، وقامت قوات الأمن بتطويق منطقة الأحداث بعدد كبير من أجهزة وقوات الشرطة للسيطرة علي الموقف والقاء القبض علي المطلوبين.