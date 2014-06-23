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إصابة مجندين في الاشتباكات بين الأمن والخارجين عن القانون بطما بسوهاج

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إصابة مجندين في الاشتباكات بين الأمن والخارجين عن القانون بطما بسوهاج إصابة مجندين في الاشتباكات بين الأمن والخارجين عن القانون بطما بسوهاج

أرشيفية

أكد الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج في تصريحات خاصة لوكالة أونا ، إصابة مجندين أحدهما مصاب بطلق ناري بالكتف وأخر مصاب بطلق ناري بالكتف والساق وتم نقلهم لمستشفي طما المركزي لتلقي العلاج اللازم ومحاولة إسعافهم ، وذلك أثناء استمرار الاشتباكات بين قوات الشرطة وبعض الخارجين عن القانون بمركز طما بمحافظة سوهاج.

ومن الجدير بالذكر أنه استشهد ، صباح اليوم ، العقيد الهامي عبد المنعم رئيس فرع إدارة البحث الجنائي بشمال سوهاج أثناء إشتراكه في ذات الحملة الأمنية ، وقامت قوات الأمن بتطويق منطقة الأحداث بعدد كبير من أجهزة وقوات الشرطة للسيطرة علي الموقف والقاء القبض علي المطلوبين.

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أونا