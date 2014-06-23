عصفور يتفقد العلاقات الثقافية الخارجية ومبني وزارة الثقافة

قام دكتورجابر عصفور وزير الثقافة ، ويرافقه المهندس محمد أبو سعدة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ،ودكتور كاميليا صبحي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، هشام فرج وكيل وزارة الثقافة للأمن ، أسامة عمران ، بجولة تفقدية للعلاقات الثقافية الخارجية .

وتفقد عصفور مبني وزارة الثقافة بشارع المساحة ، مشددا علي تدريب العاملين لزيادة كفاءتهم ، والاعلان عن الدرجات الشاغرة عند بلوغ بعض العاملين سن المعاش ، أما فيما يخص العلاقات الثقافية الخارجية فقد وجه عصفور بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتعيين خريجي أوائل كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والآداب للعمل بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، وعقد لقاء مع سفراء الدول الأفريقية لطرح رؤية وزارة الثقافة للتعاون معها ، بالاضافة للاحتفال بذكري ميلاد جمال حمدان وطبع أحد الكتب الخاصة به في هذه الاحتفالية .