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6 برامج صيفية في تعليم القويعية

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القويعية - عبدالرحمن عبدالملك

    اعتمد مدير التربية والتعليم بمحافظة القويعية سعد المطوع افتتاح ستة أندية موسمية، وذلك لاستقبال الطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية، وتقديم البرامج الترفيهية والتدريبية خصوصا المهارية والمطورة للذات والناشرة لثقافة العمل التطوعي.

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي محمد الهويمل، ان تلك البرامج تسعى الى ايجاد المواطن الصالح المساهم في خدمة الوطن وأبنائه بروح الحب والتضحية وبناء شخصية متوازنة تربوياً وفكرياً، مشيراً إلى أن المقرات المخصصة لأندية البنين هي: نادي صيفي على كيفي في قطاع القويعية، مركز رعاية الموهوبين في قطاع القويعية، المدرسة الصيفية في قطاع الرويضة، نادي طحي الموسمي في قطاع الرويضة، نادي صيف الحصاة في قطاع الحصاة، وأما ما يخص البنات فهو ناد واحد في قطاع القويعية.

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