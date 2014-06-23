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الشؤون الإسلامية تحث الفروع على تكثيف عمل المراقبين

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الشؤون الإسلامية تحث الفروع على تكثيف عمل المراقبين الشؤون الإسلامية تحث الفروع على تكثيف عمل المراقبين

    طالب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيم الهويمل مديري فروع الوزارة في مناطق المملكة الثلاثة عشر بتضافر الجهود، والعمل الجاد مع المتابعة المستمرة لإظهار بيوت الله بالمظهر اللائق بها. خاصة ما يتعلق بالنظافة والصيانة وتوفير كافة المستلزمات الضرورية من تجهيزات فنية وفرش وفق ما تم اعتماده لكم.

وأهاب في تعميم موجه إلى مديري عموم فروع الوزارة بتكثيف عمل المراقبين وحث الأئمة والمؤذنين لمتابعة أوضاع المساجد، والإبلاغ بالمستلزمات التي ينبغي توفيرها لبيوت الله، والعمل على تفعيل برامج الصيانة على مدار الساعة وربط ذلك معكم مباشرة. والتأكيد على مؤسسات وشركات الصيانة برفع جاهزيتها خلال هذا الشهر الفضيل والحرص على تنفيذ بنود العقود وتطبيقها ومحاسبة المقصرين المتهاونين في خدمة بيوت الله.

وفي نهاية التعميم وجه الأستاذ الهويمل التهنئة للجميع بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

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