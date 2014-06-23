نخبة من الفنانين التشكيليين يقومون بالرسم (الثلاثي الأبعاد) على الأرض ويبهرون زوار متنزهات الحاجب في عنيزة

تتلاشى لديك الحيرة تماماً حينما تكتشف سر تجمهر الكثير من زوار منتنزهات الحاجب في محافظة عنيزة عند أحد المواقع حينما تعلم بأنها تضم نخبة من الفنانين التشكيليين الذين يقومون بالرسم على الأرض (الثلاثي الأبعاد) حيث يقدم كل فنان لوحة مميزة تحمل فكراً وإبداعاً راقياً أقل مايُقال عنه بأنه (ضرب من الخيال).

فمنذ الوهلة الأولى لاتكاد عيناك تصدقان ماترى من مناظر رائعة جذبت ألباب الحضور وأصبحت الحديث الأول في سياحة المنطقة حيث يعبر كل فنان عن لوحته بطريقته الخاصة التي تجذب الزوار، فهناك من اختار الطبيعة الخضراء عنواناً لحضوره، وهناك من رأى بأن التوعية هي رسالته التي يريد أن تصل من خلال صنبور مياه ووجوب المحافظة على هذه الثروة الثمينة، وثالث شارك الناجحين فرحتهم ببالونات وملامح للفرح ورابع اختار الجليد وسط الصحراء في صورة مبهرة للغاية وخامس اختار شكلاً هندسياً مميزاً بينما فضل السادس أن تكون لوحته من الحديقة ومشتقاتها وفي أحد الزوايا أتيحت الفرصة للطفل للمشاركة والتعبير عن مواهبه تحت إشراف أستاذ مختص يقيم عملهم ويدعمهم.

ويمتاز الموقع باعتدال الأجواء الأمر الذي يساعد الفنانين على تقديم كل مالديهم وسط روح عالية وتجاوب مع تساؤلات الزوار المستمرة. وكان ملتقى الرسامين قد حظي بدعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم ابان زيارة سموه لمنطقة الحاجب السياحية الاربعاء الماضي

الجدير ذكره أن الملتقى يقام للمرة الأولى في منطقة القصيم ضمن أنشطة مهرجان الصيف في عنيزة وقد شهد إقبالاً هائلا وسط مطالبات بتكرار هذه التجربة في مدن مختلفة إذ سيكون لها دور بالغ في تجميل الكثير من المواقع.