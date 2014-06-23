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«سي إن إن»: «داعش» يزيل التماثيل ويقيم محاكم شرعية بالموصل

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قال شهود عيان لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، الإثنين، إن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»أعلن، الأحد، عن فتح 8 محاكم شرعية في مدينة الموصل، التي سيطرت عليها مليشياته المسلحة في عملية مفاجئة قبل نحو أسبوعين.

وأوضحت المصادر إن عناصر الجماعة المتشددة أعلنوا عن إقامة المحاكم الإسلامية عبر مكبرات صوت بسيارات جابت شوارع المدينة.

كما أزالت مليشيات التنظيم ثلاثة تماثيل بالمدينة: واحد للسيدة العذراء من كنيسة، وأخر للشاعر «أبوتمام» والثالث لـ«الملا عثمان» الموصلي بدعوى أن التماثيل رموز للشرك.

ولم يتضح بعد إذا ما أزيلت التماثيل من وسط المدينة إلى موقع أخر أم تعرضت للتدمير.

وبدأت مليشيات «داعش» عملية عسكرية واسعة النطاق بالانطلاق بالموصل، التي استولت عليها مع تخلي قوات الأمن العراقي عن مراكزهم.

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