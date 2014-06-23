ضبط عامل وبحوزته 2000 قرص مخدر بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الامن بسوهاج من ضبط عامل وبحوزته 2000 قرص مخدر بقصد الاتجار بالعسيرات.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقى اخطاراً من مركز شرطة العسيرات بضبط 2000 قرص تامول ومبلغ مالي 105جنية ومقص وهاتف محمول حيازة رفعت محمد حسن -37 سنة- عامل ويقيم أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1135 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.