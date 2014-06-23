أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط عامل وبحوزته 2000 قرص مخدر بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط عامل وبحوزته 2000 قرص مخدر بسوهاج‎ ضبط عامل وبحوزته 2000 قرص مخدر بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت أجهزة الامن بسوهاج من ضبط عامل وبحوزته 2000 قرص مخدر بقصد الاتجار بالعسيرات.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقى اخطاراً من مركز شرطة العسيرات بضبط 2000 قرص تامول ومبلغ مالي 105جنية ومقص وهاتف محمول حيازة رفعت محمد حسن -37 سنة- عامل ويقيم أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1135 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا