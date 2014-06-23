إصابة دينا فؤاد بطلق ناري في مطاردات “الصياد”

أُصيبت الفنانة دينا فؤاد بشظايا في أماكن متفرقة بجسدها وخاصة منطقة الكتف أثناء تصويرها أحد مشاهد المطاردات لمسلسل ” الصياد”، التي تشارك في بطولته ويجري تصويره في منطقة دهشور جنوب الجيزة وقد تم نقلها للمستشفي بالمهندسيين لإجراء الإسعافات اللازمة .

وقال منتج المسلسل أحمد نور : أثناء قيام المخرج أحمد مدحت بتصوير أحد مشاهد المطاردات بين الضابط أحمد صفوت ومعه دينا فؤاد يطاردان الفنان نضال نجم أصيب بشظايا الطلقات النارية في منطقة الكتف وأغمي عليها فتم نقلها للمستشفي علي الفور والحمد لله تم عمل الاسعافات اللازمة ولكن الطبيب طلب أن تحصل علي راحة لمدة يوميين .

ونفي أحمد نور ما تردد أن دينا فؤاد أصيب أثناء تصويرها أحد برامج المقالب لصالح أحد القنوات الشهيرة .

مسلسل ” الصياد ” سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وبطولة يوسف الشريف وأحمد صفوت وايناس كامل ودينا فؤاد ومي سليم أشرف مصيلحي وصفاء الطوخي ونور محمود وعدد كبير من الوجوة الجديدة.

وتدور أحداث المسلسل حول فكره ان الاشياء فى حياتنا ليست دائما كما تبدو لنا وما يظن البعض انه واضح ومفهوم يكون احيانا مايكون اقرب الاشياء للغموض وستكشف الاحداث عن مفاجات لا يتوقعها احد وذلك من خلال شخصيه شاب مصرى يعمل فى احد الاجهزه يتعرض لحادث يؤثر عليه وعلى عمله فيتم استبعاده ليبدأ حياته من جديد ولكن عندما يجد ان البلد تحتاج اليه فى كشف لغز احد القضايا لا يتردد لحظه فى الاستجابه وتكشف الاحداث عن مفاجات مثيرة .