حملة شعبية لعزل محافظ بورسعيد‎

نظم عدد من النشطاء السياسيين بالمجتمع المدنى والاهلى ببورسعيد حملة شعبية للمطالبة باقالة اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد وعزلة من منصبة وهددوا بالاعتصام بميدان الشهداء بساحة حديقة المسلة بسبب فشلة الزريع فى ادارة شؤن المحافظة .

بحاشية الديوان العام الفاسدة وذلك بهدف ايجاد حل للمشاكل المزمنة التى تواجة اهالى بورسعيد والتى تتمثل فى البطالة والاسكان وتوفير فرص عمل جديدة للشباب واحداث حالة من الرواج للنشاط التجارى ومنع تهريب البضائع الاجنبية وتحقيق مشروع منطقة ميناء شرق بورسعيد وتنمية ظهيرة العمرانى والصناعى