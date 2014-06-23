برانديللي يختبر ' لاعب الظروف الطارئة ' أمام أوروجواي

في أحدث مران لمنتخب إيطاليا استعدادا لموقعة أوروجواي، اختبر تشيزاري برانديللي المدير الفني للأتزوري تشكيلا مباغتا لمباراة رفاق لويس سواريز.

خلال المران، اختبر برانديللي أن يلعب في خط الهجوم بشيرو إيموبلي بجوار ماريو بالوتيللي.

قبل المونديال كان برانديللي يقول إن إيمبولي لن يلعب بجوار بالوتيللي إلى في "الظروف الطارئة".

ويبدو أن الظروف الطارئة قد حانت.

إيموبلي سجل 22 هدفا في الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي، وانتقل إلى بروسيا دورتموند مقابل 18 مليون يورو ليخلف روبرت ليفاندوفسكي في قيادة فريق البوندزليجا بداية من الموسم المقبل.

منتخب إيطاليا يحتاج لنتيجة إيجابية أمام فريق أوروجواي، وذلك حتى يتأهل الأتزوري إلى دور الـ16 من مونديال البرازيل، رفقة كوستاريكا.

وواصل برانديللي تحضير الأتزوري لتطبيق خطة 3-5-2 أمام أوروجواي لإيقاف سحر سواريز وإديسون كافاني.

واعتمد برانديللي على ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني مع أندريا برازالي لشغل قلب الدفاع الإيطالي.

ومنح برانديللي ثقته لماتيا دي تشاليو لشغل منصب الظهير الأيسر، مقابلا لظهير تورينو ماتيا دراميان.

وفي الوسط، يعود ماركو فيراتي لمشاركة أندريا بيرلو في وسط الملعب لمنح إيطاليا الاستحواذ المطلوب.

ومع الثنائي سيشترك كلاوديو ماركيزيو، لكنه لن يلعب كارتكاز دفاعي، بل سيحصل على مساحات أكبر للتقدم وهو ما لا يعد غريبا على اللاعب وطبقه من قبل في يوفنتوس.