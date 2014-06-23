بالفيديو - العارضة وهاورد يمنعان البرتغال من دك أمريكا

كاد منتخب البرتغال أن يجعل مهمة أمريكا صعبة للغاية بإحراز الهدف الثاني في المباراة المثيرة المقامة بين البلدين، لكن العارضة أبت.

العارضة ردت تصويبة مدوية من لويس ناني، وحرمته من هدفه الشخصي الثاني في مونديال 2014.

ارتدت الكرة ووصلت للمهاجم البديل إدير كيتادين، لكن تصويبة أصغر لاعبي البرتغال في الملعب اصطادها تيم هاورد حارس أمريكا.

ناني سجل الهدف الأول للبرتغال في أمريكا، وذلك في سعي فريق كريستيانو رونالدو لقنص أول انتصار في مونديال البرازيل.

ويبحث منتخب البرتغال عن التعويض بعد الخسارة أمام ألمانيا بأربعة أهداف.

شاهد العارضة وهي تنقذ أمريكا: