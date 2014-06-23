بالفيديو - قبلة البرتغال

كاد منتخب أمريكا أن يعيش قصة كابتن أمريكا ويضمن التأهل لدور الـ16.. نقول كاد، لأن كل شيء تغير في الدقيقة 95 حين أرسل كريستيانو رونالدو عرضية صنعت هدفا هو قبلة الحياة لمنتخبي البرتغال وغانا.

منتخب أمريكا كان متقدما على البرتغال بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع.

وقتها كان منتخب أمريكا سيتأهل بست نقاط، وقتها كان منتخب البرتغال سيودع كأس العالم، ومعه في أغلب الأحوال غانا.

لكن رأسية فاريلا من عرضية رونالدو، جعلت النتيجة 2-2.. وغيرت كل شيء.

أهداف البرتغال:

> لويس ناني - 5

> فاريلا - 90

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> أهداف أمريكا:

> جيرمان جونس - 64

> كلينت ديمبسي - 81

الآن منتخب ألمانيا في الصدارة بأربع نقاط.. يليه فريق أمريكا بأربع نقاط.. ثم غانا بنقطة.. وأخيرا البرتغال بنقطة.

كل شيء ممكن في هذه الحالة.

غانا ستلعب أمام البرتغال.. وأمريكا ستواجه ألمانيا..

لو فازت غانا سترفع رصيدها لأربع نقاط.. وستنتظر نتيجة أمريكا ضد ألمانيا.

ويستطيع ألمانيا وأمريكا أن يتأهلا سويا لو تعادلا!

شوط برتغالي



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استهل منتخب البرتغال المباراة بهجوم ضاغط.. رونالدو كان في حالة جيدة بدنيا بدليل مراوغة 5 مدافعين من أمريكا في لقطة مبهرة لكريستيانو.

وفي بداية اللقاء، خطف منتخب البرتغال الهدف الأول عن طريق لويس ناني الذي هز شباك تيم هاورد حارس أمريكا بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لكن كل شيء تغير بعد نصف ساعة.. خاصة مع خروج هيدلر بوستيجا مصابا للمباراة الثانية على التوالي ونزول اللاعب الشاب إدير كيتادين.

إدير كان فاشلا بشكل غير عادي، فجأة فقد منتخب البرتغال محطة اللعب الرئيسية وكل هجمة باتت تنتهي بإخفاق كبير.

كابتن أمريكا

الشوط الثاني كان أمريكيا بشكل بحت، خاصة وقد ظهر أن رونالدو غير جاهز بدنيا وبدأ يلعب بتمريرات قصيرة دون ركض.

أفضل لاعب: جيرماني جونس

> أسوأ لاعب: إدير كيتادين

أمريكا هددت مرمى البرتغال في أكثر من فرصة، مايكل برادلي أهدر انفرادا.

وكرة تلو الأخرى، خطف منتخب أمريكا التعادل بصاروخ أرض جو من جيرمان جونس.

ثم خطف فريق المدرب يورجن كلينسمان الهدف الثاني عن طريق كلينت ديمبسي الذي حول عرضية مميزة من ناحية اليمين لداخل مرمى البرتغال.

مع هدف التقدم لأمريكا، كان كل شيء واضحا.. رونالدو خارج المونديال، غانا بنسبة 90% خارج المونديال.. أمريكا ستتأهل رسميا.

لكن الكرة وصلت رونالدو، ارسل عرضية متقنة، ارتقى لها فاريلا.. وجاء هدف برتغالي كان بمثابة قبلة الحياة لكريستيانو ولغانا وللبرتغال في المجموعة.

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