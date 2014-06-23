مدرب البرتغال: غالبا.. خرجنا من المونديال

لم يكن مدرب منتخب البرتغال باولو بينتو سعيدا بهدف بلاده الذي جاء في الوقت القاتل واقتنص نقطة تعادل من براثن أمريكا بنتيجة 2-2.

لماذا؟ لأن التعادل لم يكن النتيجة التي يبحث عنها بينتو، والذي يقر في تصريحاته بأن تلك النتيجة تضع البرتغال بشكل كبير خارج المونديال.

منتخب البرتغال كان متأخرا أمام أمريكا بنتيجة 2-1 حتى الثانية الأخيرة من اللقاء، حين أرسل كريستيانو رونالدو كرة عرضية سجل منها فريقه هدفا قاتلا أنهى اللقاء بالتعادل.

وبعد المباراة، قال بينتو: "النتيجة ليست جيدة.. 2-2 لا تجعلنا نودع المونديال حالا، لكنها تضعنا في موقف صعب للغاية أيضا".

وتابع "قدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق أكثر من التعادل، أمريكا لم تهدد مرمانا إلا بتصويبات بعيدة، ونحن تحكمنا في أغلب اللقاء".

وأتم "حاليا حتى لو فزنا في المباراة التالية على غانا، سيتم الفصل بيننا ومنافسينا بالاعتماد على قاعدة فارق الأهداف.. نحن خسرنا من ألمانيا بأربعة، وأمريكا بالتالي وضعها أفضل منا".