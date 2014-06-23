مدرب كرواتيا: ركبة كل لاعب مكسيكي ترتعش

يبدو نيكو كوفاتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا واثقا من قدرة فريقه على الفوز ضد المكسيك خلال الجولة الثالثة والحاسمة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2014.

منتخب البرازيل يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.

منتخب المكسيك يملك 4 نقاط من انتصار على الكاميرون وتعادل مع البرازيل.

وكرواتيا تمتلك 3 نقاط أيضا من فوز كاسح على الكاميرون، وخسارة أمام البرازيل.

ويحتاج منتخب كرواتيا للفوز على المكسيك..

وقال كوفاتش عن ذلك: "لن يكون عدم التأهل لدور الـ16 فشلا في رأيي، لكني على كل حال لا أشغل بالي حاليا بهذا".

وتابع "منتخب المكسيك يلعب كرة ممتازة، حارسهم رائع (أتشوا)، لكننا نملك خطة لصدهم ومهاجمين للتسجيل في مرماهم".

وأتم "لو هناك لاعبين ركبهم ترتعش خوفا، فهم لاعبو المكسيك".