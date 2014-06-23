الكاميرون تبيع تذكرة نزهة للبرازيل؟

إذا كنت تنتظر مباراة للبرازيل من طرف واحد، فلن تأتي فرصة أفضل من تلك.. فلو استمر أداء الكاميرون بالشكل الذي ظهر في أول جولتين من كأس العالم، فإن السليساو سيكون في نزهة أمام الأسود.

فبعد الفوز بصعوبة على كرواتيا، ثم التعادل مع المكسيك.. لازال الجمهور البرازيلي مشتاقا لمباراة رائعة للسليساو.

وأغلب الظن البرازيل ستفوز، وبرقم محترم من الأهداف.. لكن كيف؟

هناك تقرير خرج بأن لاعبي منتخب الكاميرون بعد تأكد خروجهم من المونديال لم يمانعوا دخول اللقاء في طريق "الشراء والبيع".

لكن لويس فيليبي سكولاري المدير الفني لمنتخب البرازيل رفض هذا التقرير تماما، وأكد "هذا الكلام بمثابة قلة احترام لإفريقيا كلها".

وتابع سكولاري "صحيح أن منتخب الكاميرون لا يملك ما يخسره، لكن هناك كرامة وبالتأكيد فريقهم يرغب في حماية شرفه".

وفي كل الأحوال، لو لعب منتخب الكاميرون - حتى دون بيع مباراته مع البرازيل - فإنه سيخسر.

أخبار الفريقين

منتخب الكاميرون ظهر رديئا في مباراتي المكسيك، ثم زادت الأمور تدهورا وظهر منهارا أمام كرواتيا، وأخيرا اشتعل كل شيء وبدأ لاعبو الفريق في سب بعضهم داخل أرض الملعب.

كما يلعب منتخب الكاميرون دون نجم وسطه ألكسندر سونج، بعدما خرج مطرودا بسبب سذاجته الكبيرة ودخوله دون كرة على قدم ماريو ماندزوكيتش رأس حربة كرواتيا.

مواجهة المباراة

أسو إيكوتو X ...

منتخب البرازيل كامل العدد.. لكن يظل سكولاري يدرس من يلعب على الجناح الأيمن؟

هالك غاب عن لقاء البرازيل والمكسيك.. لعب راميرس في موقعه، وظهر بمستوى أقل من المتوسط.

لذلك تقول التقارير إن سكولاري ينتظر للتأكد من حالة هالك، لو ظهر جاهزا سيلعب. وفي أي حالة أخرى، فهو يدرس الدفع بويليان أو برنارد مع أوسكار ونيمار خلف رأس الحربة فريد.

من سيلعب في منتخب البرازيل على الجناح الأيمن سيواجه أسو إيكوتو الظهير الأيسر للكاميرون.

الثغرة

إيكوتو كان البطل في شجار لاعبي الكاميرون داخل أرض الملعب، كان البطل أيضا في هزائم فريق الأسود لأنه لا يقدم دوره الدفاعي جيدا، وذلك منذ مونديال 2010!

لهذا هو ثغرة الكاميرون.. والمكان الذي بالتأكيد سيحاول أوسكار استغلاله لصنع الفارق لصالح البرازيل.

تصريحات المباراة

فولكر فينكي مدرب الكاميرون: "أعرف لاعبي فريقي جيدا.. بالتأكيد لن يبيعوا المباراة، لا تقلقوا أبدا من هذا الأمر".

فولكر فينكي مدرب الكاميرون: "في الحقيقة لست قلقا من بيع المباراة لأن هذا لن يحدث.. أنا قلق مما يحدث مع الفريق داخل أرض الملعب".