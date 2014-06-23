أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المقاولون: الزمالك يزاحم الأهلي على ضم ثلاثي الفريق

Google+ Print
المقاولون: الزمالك يزاحم الأهلي على ضم ثلاثي الفريق المقاولون: الزمالك يزاحم الأهلي على ضم ثلاثي الفريق

أقر شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب بأنه تلقى خطابا رسميًا من نادي الزمالك للتعاقد مع الثلاثي باسم علي ومحمود عزت ومحمد فاروق.

وقال حبيب في تصريحات إذاعية: "وصلني اليوم فاكس من نادي الزمالك لضم اللاعبين الثلاثة، كما يوجد عرض رسمي آخر من خارج لن أفصح عنه الآن".

وأضاف "محمود طاهر رئيس النادي الأهلي لم يفاتحني في ضم اللاعبين الثلاثة".

وتابع "حدثت مشاورات مع علاء عبد الصادق المشرف على الكرة، ووعدته بالفصل النهائي بعد عودتي من رحلة عمل في أوروبا".

وأتم رئيس قلعة "الذئاب" "هناك عروض أخرى من الاتحاد السكندري، والإسماعيلي للتعاقد مع ستة لاعبين من المقاولون هذا الصيف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي