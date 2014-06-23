المقاولون: الزمالك يزاحم الأهلي على ضم ثلاثي الفريق

أقر شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب بأنه تلقى خطابا رسميًا من نادي الزمالك للتعاقد مع الثلاثي باسم علي ومحمود عزت ومحمد فاروق.

وقال حبيب في تصريحات إذاعية: "وصلني اليوم فاكس من نادي الزمالك لضم اللاعبين الثلاثة، كما يوجد عرض رسمي آخر من خارج مصر لن أفصح عنه الآن".

وأضاف "محمود طاهر رئيس النادي الأهلي لم يفاتحني في ضم اللاعبين الثلاثة".

وتابع "حدثت مشاورات مع علاء عبد الصادق المشرف على الكرة، ووعدته بالفصل النهائي بعد عودتي من رحلة عمل في أوروبا".

وأتم رئيس قلعة "الذئاب" "هناك عروض أخرى من الاتحاد السكندري، والإسماعيلي للتعاقد مع ستة لاعبين من المقاولون هذا الصيف".