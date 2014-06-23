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جامعة الجوف تفتح باب القبول للمنتظمين والمنتسبين

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    أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن فتح باب القبول – إلكترونياً - (للمنتظمين والمنتسبين) من خلال الموقع الالكتروني للتقديم (http://edug.ju.edu.sa)، ابتداءً من يوم الاثنين 25 / 8 / 1435ه ، وحتى نهاية يوم الأربعاء 5 / 9 / 1435ه، علماً أنه لن يسمح بالتقديم بعد هذه الفترة.

ومن المقرر أن تعلن أسماء المقبولين يوم الاثنين 10 / 9 / 1435ه، عبر البوابة الالكترونية والرسائل النصية لجوالات المتقدمين، وجاء في الإعلان التأكيد على طباعة استمارة ترشيح القبول واستمارة البريد والمحدد فيها موعد إرسال الملف، عبر أحد مكاتب مؤسسة البريد السعودي الممتاز، للذين تم ترشيحهم للقبول، وضرورة التقيد بتسليم المستندات المطلوبة في استمارة الترشيح، مع ملاحظة أنه لن تتعامل الجامعة مع أي وثائق لأي طالب أو طالبة لا تصل عن طريق مؤسسة البريد السعودي، كذلك شدَّد الإعلان على ضرورة التزام جميع المتقدمين والمتقدمات للقبول، بمراعاة الدقة المتناهية في تعبئة البيانات.

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