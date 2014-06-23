المملكة تحقق المركز الثاني في مسابقة دولية قرآنية بماليزيا

حصل مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عبدالله الخيري على جائزة المركز الثاني في الاحتفال الدولي السادس والخمسين لتلاوة القرآن الكريم وحفظه الذي نظمته الحكومة الماليزية في المدة من 18 إلى 23 من شهر شعبان الجاري في كوالالمبور، حيث كُرِّم المتسابق من قبل ملك اتحاد ماليزيا.

ونوه الفائز الخيري بالدعم والتشجيع المستمر الذي يلقاه حفظة كتاب الله تعالى في المملكة العربية السعودية، وما يحظون به من اهتمام دائم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يولي الشباب عناية خاصة، ويسعى إلى تحفيزهم لحفظ كتاب ربهم.

وعبر عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، إزاء جهوده الدؤوبة، ومتابعته المستمرة لمسيرة طلاب حفظ القرآن الكريم، وما يلقونه من حثٍّ ومساندة أسهمت في تنافس الشباب على حفظ كتاب الله تعالى.

من جهته، أوضح أمين عام المسابقة المحلية والدولية الدكتور منصور السميح أن مشاركة المملكة في المسابقات القرآنية الدولية تأتي تحفيزاً للجهات المنظمة ودعماً لها، وتهدف إلى تشجيع الشباب وحثهم نحو حفظ كتاب الله تعالى وتدبره.