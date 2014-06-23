موهوبو طيبة يجرون بحثاً عن تأثير المستخلصات النباتية على البكتيريا

المدينة المنورة - ايناس المخلفى

أجرى موهوبو جامعة طيبة، مشروعًا بحثيًا لدراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية على البكتيريا، أوضح ذلك عميد الدراسات العليا بجامعة طيبة والمشرف على برنامج موهبة الدكتور عبدالخالق بن عبدالله الشعيبي واضاف أنه في ظل الانتشار المتزايد للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وضرورة تطوير العقاقير المتداولة حالياً والبحث عن البدائل الأمنة والفعالة قام الطلاب الموهوبون بوحدة العلوم الحيوية الطبية بدراسة تأثير مستخلصات نبات الزنجبيل ونبات الجرجير على البكتيريا المعزولة من الجلد البشري. من جانبه أوضح مساعد المشرف على وحدة العلوم الحيوية الطبية الدكتور أحمد مدحت أن الطلاب قاموا بتحضير المستخلصات النباتية باستخدام عدد من المذيبات العضوية ومن ثم أجروا اختبارات الحساسية للمستخلصات على البكتيريا الكروية والعصوية المعزولة من الجلد البشري ومقارنتها بالمضادات الحيوية القياسية المتداولة حالياً، مشيراً بأنه من خلال هذا البحث قام الطلاب بتحديد أنواع المستخلصات ذات التأثير على البكتيريا حيث أوضحت النتائج أن مستخلصات نبتتي الزنجبيل والجرجير كانت لها تأثير واضح على بعض أنواع بكتيريا الجلد مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية.