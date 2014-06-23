تعليم الخبر ينهي تدريب 214 معلماً على المشروع الشامل لتطوير المناهج

أنهت وحدة التدريب التربوي بمكتب التربية والتعليم بالخبر، تدريب 214 متدرباً من معلمي مدارس قطاع الخبر على مقررات المشروع الشامل لتطوير المناهج ومشرع العلوم والرياضيات، تم تدريبهم خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1434/1435ه.

وأوضح رئيس وحدة التدريب التربوي بمكتب التربية والتعليم بالخبر عبدالله بن يحيى الضرغام، بأنه تم تنفيذ 21 برنامجا وفق الخطة الفصلية لإدارة التدريب التربوي والابتعاث من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الفصل والعام الدراسي قبل أيام، مشيراً إلى أن خطة التدريب اشتملت على المناهج الجديدة في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وجميع المناهج المطورة في التعليم العام.

وأكد الضرغام بأن الاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين، تم الإعداد له وفق الخطط اللازمة للارتقاء بمستوى أداء المعلم المهني والتربوي ومواكبة التطور الذي حفلت به المناهج في المشروع الشامل لتطوير المناهج، ومشرع العلوم والرياضيات.

وذكر بأن الخطة حظيت باهتمام كبير من القيادات التربوية حيث تمت بمتابعة مستمرة من مدير مكتب التربية والتعليم بالخبر سعيد القحطاني، ومدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الزهراني.