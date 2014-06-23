الطريقي يتفقد الأندية الموسمية بالزلفي

الزلفي- حمود العمار

تفقد مدير التربية والتعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي مؤخراً؛ الأندية الموسمية التي افتتحتها الإدارة هذا العام في مدرسة الإمام محمد بن سعود ومدرسة الملك سعود ومدرسة الأمير سلطان ومدرسة ابن كثير، حيث اطلع خلال الجولة على ما تقدمه الأندية لمرتاديها من برامج تربوية وترفيهية متنوعة، وناقش مع المسؤولين فيها خطة العمل وآلية تنفيذها، كما استمع الطريقي إلى شرح من الطلاب الموهوبين عن أعمالهم الابتكارية، وأثنى على أفكارهم الإبداعية في وضع الحلول المفيدة لخدمة المجتمع في المجالات المتعددة.

وفي ختام الجولة التي رافقه فيها المساعد لتعليم البنين سليمان الخمشي ومدير النشاط الطلابي عبدالرحمن الرومي ومدير الإعلام التربوي بالإنابة محمد الخميس؛ أعرب مدير التربية والتعليم عن شكره للعاملين في الأندية الموسمية على ما يقومون به من جهود لتحقيق استفادة الطلاب، وقال: إن تدشين وزارة التربية والتعليم لهذا العدد الكبير من الأندية الموسمية؛ يعكس اهتمام الدولة بتوفير الرعاية التربوية للطلاب والطالبات، وقد اعتمدنا العبارة التي أطلقها سمو وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل "الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن" شعاراً لجميع الفعاليات المقدمة في هذه الأندية.