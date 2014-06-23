اليوم .. استكمال محاكمة ” حباره ” فى قضية مذبحة رفح الثانية

تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى سماع شهود الاثبات فى محاكمة المتهمين عادل حبارة، و34 متهمًا آخرين بخلية “المهاجرين والأنصار” فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية” .

> تضم لائحة الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، كما نسب للمتهمين ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ مذبحة رفح الثانية، التى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين بـ بلبيس