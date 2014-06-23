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نادية مصطفي تغني يا أغلى أسم في الوجود في مؤتمر الشعب والشرطة أيد واحدة

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نادية مصطفي تغني يا أغلى أسم في الوجود في مؤتمر الشعب والشرطة أيد واحدة نادية مصطفي تغني يا أغلى أسم في الوجود في مؤتمر الشعب والشرطة أيد واحدة

نظم ائتلاف “الشرطة والشعب أيد واحدة”، المؤتمر الثاني بنادي الجزيرة الرياضي، مساء أمس الأحد، وبحضور المقدم خالد سلامة مؤسس الائتلاف، والفنانة نادية مصطفي، والكاتبة والصحفية فريدة الشوباشي.

أكد المقدم خالد سلامة، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، على أن الشرطة جزء أصيل لا ينفصل عن الشعب، دعيا الشباب إلى ممارسة الحرية السياسية تحت ظل الدستور مع الالتزام بالقوانين وحقوق الدولة.

وطالب سلامة، من الشرطة والشعب التوصل إلى مصالحة حقيقية، ودعاهم إلى العمل قائلا: “كفاية 3 سنوات ثورات.. حان وقت العمل”، مضيفا أن إقامة المؤتمر في ذلك الوقت لتدعيم وتنفيذ ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح ، من ضرورة بناء نسيج وطني قوى من الشعب والشرطة، ولإظهار دور الشرطة القوى وقيامها بواجبها نحو شعبها الذي أيدها ووقف معها.

وقالت الكاتبة والصحفية فريدة الشوباشي، أن نجحت في إفشال مخططات الصهاينة والإخوان لتدمير مصر، عن طريق سقوط الجيش والشرطة وإغفال أن أفراد الشرطة هم أبناء مصر.

وقامت الفنانة ناديه مصطفي بالغناء أغنية “يا اغلي اسم في الوجود”، كما شارك في حضور المؤتمر الدكتور يسري أبو شادي الخبير النووى، والإعلامية مها عثمان، والدكتورة منال المصري، وأرملة الشهيد محمد مبروك، ودعاء رشاد زوجة النقيب محمد الجوهري المخطوف في سينا، هذا إلى جانب عدد من الضباط والأمناء.

أ ش أ

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