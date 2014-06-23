ضبط 55 مطلوبا من المحكوم عليهم و206 مخالفات مرورية فى شمال سيناء

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء من ضبط 55 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. علاوة على ضبط وتحرير 206 مخالفات مرورية، وذلك فى إطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام.

وأعلن مصدر أمنى خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها أن من بين المضبوطين : ( 21 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، 20 محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، ( 12 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و( 2 ) محكوما عليهما بالمخالفة .

ومن جهة أخرى .. تم ضبط وتحرير ( 206 ) مخالفات مرورية متنوعة وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

أ ش أ