أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 55 مطلوبا من المحكوم عليهم و206 مخالفات مرورية فى شمال سيناء

Google+ Print
ضبط 55 مطلوبا من المحكوم عليهم و206 مخالفات مرورية فى شمال سيناء ضبط 55 مطلوبا من المحكوم عليهم و206 مخالفات مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء من ضبط 55 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. علاوة على ضبط وتحرير 206 مخالفات مرورية، وذلك فى إطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام.

وأعلن مصدر أمنى خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها أن من بين المضبوطين : ( 21 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، 20 محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، ( 12 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و( 2 ) محكوما عليهما بالمخالفة .

ومن جهة أخرى .. تم ضبط وتحرير ( 206 ) مخالفات مرورية متنوعة وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا