أوباما: الولايات المتحدة لن تستطيع مواجهة تحديات الإرهاب الدولي بمفردها

حذر الرئيس الأمريكي باراك اوباما من أن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” يهدد استقرار الشرق الاوسط وربما يعمل على تحويل المنطقة الى بقعة للارهاب الدولي على المدى المتوسط والبعيد.

وأضاف في مقابلة مع محطة سي بي اس الامريكية ان التهديد الاكبر الذي يمثله داعش هو قدرته على مواصلة زعزعة الاستقرار في العراق واثارة العنف الذي قد يتشر في دول اخرى في المنطقة مثل الاردن وسوريا حيث يوجد فراغ يمكن عناصر التنظيم من حشد السلاح والموارد.

غير ان الرئيس الامريكي اعرب عن اعتقاده بان شعوب المنطقة سترفض تنظيم داعش بسبب سلوكه المتطرف والعنيف. وقال اوباما ان تنظيم داعش ما هو إلا مجرد أحد التنظيمات، مشيرا الى وجود تنظيمات إرهابية أخرى من بينها تنظيم القاعدة وبوكو حرام.

واكد الرئيس الامريكي ان الامر اصبح يمثل تحديا دوليا غير انه قال ان الولايات المتحدة لن تستطيع مواجهة تحديات الارهاب الدولي بمفردها.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة لن تقوم بارسال قوات لغزو مختلف الدول كلما صعدت تلك التنظيمات وانما ستضع استراتيجية مركزة تستهدف تلك الجماعات بالاضافة الى قيام الولايات المتحدة بتدريب قوات الامن والجيش للدول الحليفة لاداء مهامهم.

أ ش أ