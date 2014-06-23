صفاء سلطان: الجمهور المصري يردّد عباراتي.. وأنا أوّل من أنتقد نفسي

كشفت الفنّانة الأردنيّة صفاء سلطان عن أبرز تحضيراتها لموسم دراما رمضان 2015، وأشارت أنّها تقوم حاليّاً بقراءة عملين الأوّل: بدوي، والثّاني سوري، لافتة أنّها ربّما ستختار عمل واحد بينهما، وربّما ستقوم ببطولة العملين بعد انتهاء رمضان.

وقالت سلطان خلال لقائها عبر راديو "أورينت"، إنّها "تنتظر قدوم شهر رمضان بفارغ الصّبر ليتم عرض المسلسلين الذين شاركت بهما، الأوّل مصري "دكتور أمراض نسا"، والثّاني أردني "المبروكة"، مشيرة إلى أنّها تنتظر حكم الجمهور وتقييمه لأدائها.

واعتبرت الفنّانة الشّابة التّي تميّزت بعفويّتها خلال اللّقاء، أنّ على الممثّل الصّبر والانتظار لأعوام عديدة حتّى يصل للنّجومية التّي يريدها، وأنّه ليس من المعيب أنّ يبدأ بأدوار صغيرة، مؤكّدة أنّ لجمهورها الفضل الأوّل عليها.

وعن تعاملها مع النّقد، تكشف سلطان أنّها أوّل من تنتقد نفسها وأداءها، وفي الوقت نفسه لا تزعجها انتقادات الغير عندما تكون موضوعيّة، بل تنتظرها وتأخذ بها لتلافي أخطائها السّابقة.

وتحدّثت سلطان عن مسلسلها المصري الجديد "دكتور أمراض نسا" الذي سيعرض في رمضان، وقالت: "أقدّم فيه كاركتر جديد ومختلف، والعمل يحمل كلّ مقومات النّجاح"، وأكّدت انّها تفاجأت من حماس الجمهور تجاه العمل مع عرض "البرومو" الأوّل له، وخاصّة أنّها سمعت النّاس في مصر يردّدون العبارة التّي تقولها في "البرومو، وهي "عمر يا بيبي".

من جهة ثانية، أشارت سلطان أنّ دورها في مسلسل "المبروكة" الأردني الذي سيعرض في رمضان، أرهقها كثيراً، سيّما أنّ الشّخصيّة كانت صعبة ومركّبة، وتجسّد في العمل دور صحافيّة مشاكسة مكافحة، لاتقبل بالخطأ وتقاتل لتحافظ على تاريخ وحضارة البلد، وتحمل هم غيرها.

واعتبرت الفنّانة الشّابة أنّ الدراما الأردنية تحاول قدر المستطاع الوقوف على قدميها لتكون حاضرة ضمن الدراما العربيّة، مشيرة إلى أنّها حملت على عاتقها أنّ تعمل كل ما بوسعها، لتتطوّر هذه الدراما وتكون حاضرة دائماً بدراما بلدها.

وأضافت سلطان "على الرغم من الإمكانيّات البسيطة إلا أنّ هذه الدراما تحاول جاهدة أنّ تكون موجودة، فهناك نصوص جميلة تقدّم دائماً، كذلك يحرص النّجوم الأردنيّون عموماً على التّواجد ضمن دراما بلادهم، رغم انشغالهم بالأعمال العربية الضّخمة.

وأعربت سلطان عن سعادتها البالغة بتكريمها مؤخّراً في مصر عن مسلسلها الأردني الذي قدّمته العام الماضي"توأم روحي"، وقالت: "أنا سعيدة جداً لأني رفعت اسم الأردن عالياً في مهرجان عربي ضخم في بلد مهمّة جداً تتنافس فيها كل أنواع الدراما في العالم العربي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"