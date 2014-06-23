مريم حسين: تأجيل مسلسلاتي بعد رمضان لمصلحتي

أكدت الفنّانة مريم حسين في تصريح خاصّ لـ"سيِّدتي نت" أنّها ستطل خلال رمضان على جمهورها من خلال عمل درامي واحد، وهو المسلسل الكويتي "خالي وصل"، مبينةً أنّها تجسّد شخصية فتاة رومانسية تدرس بمعهد الموسيقى وتقابل فتى أحلامها، كما تتعرض لعدة مواقف في قالب اجتماعي كوميدي.

وعبّرت حسين عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل وسط باقة من نجوم الخليج والعالم العربي كالفنانين طارق العلي، وحسن حسني، متوقعة للمسلسل النّجاح الجماهيري الكبير، وذكرت أنّ العمل من تأليف أيمن الحبيل، وإخراج نعمان حسين، وبطولة كل من: حسن حسني، وطارق العلي.

وأعلنت حسين أنّها اكتشفت بعدما انتهت تقريباً من تصوير أدوارها في بطولة 3 مسلسلات كان الاتفاق أنّها ستُعرض جميعها خلال موسم رمضان الدرامي، وأنه تم تأجيل عرضها إلى ما بعد شهر رمضان.

وذكرت الممثلة لـ"سيِّدتي نت" أنّ تأجيل الأعمال الدرامية الثلاثة لا يزعجها أبداً، معتبرة أنّ التأجيل جاء لصالحها وفي صالح الأعمال الدرامية المؤجلة، خصوصاً وأنّ رمضان هذا العام لديه ضيف ثقيل الظل على الدراما، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتّي ستسحب جزءاً من جمهور الدراما الرمضانية.

وقالت الفنّانة مريم حسين: "تم تأجيل المسلسل الكوميدي الخليجي "طربان" الذي شاركت في بطولته للعرض بعد الموسم الرمضاني، وأؤدي خلاله دور فتاة متزوجة تعيش حياتها بين الرزانة والدلع، وتشرّفت بالعمل مع المخرج غافل فاضل، والكاتب ضيف الله زيد، والفنّان الكبير محمد المنصور، كما تأجّل المسلسل السوري الإماراتي "وش رجعك" لاستكمال المشاهد المتبقية في لندن، وهو من إخراج رشا شربتجي، وبطولة كل من: إبراهيم الزدجالي، وشهد الياسين".

وذكرت حسين أنّه تم تأجيل العمل الدرامي الثالث الذي شاركت في بطولته، وهو المسلسل الكويتي "سقف واحد"، موضحة أنّها تلعب شخصية فتاة مريضة تتعرض للعديد من المشاكل ضمن هذا العمل الرومانسي الاجتماعي الذي قام بتأليفه علي الدوحان، وأخرجه محمد عيسى العلمي، وشارك في بطولته كل من: أحمد السلمان، وسلمى سالم، ومي البلوشي.

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