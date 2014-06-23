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ضبط سائق لتعديه بالسب على ضابط مرور أثناء فحص التراخيص بطنطا

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ضبط سائق لتعديه بالسب على ضابط مرور أثناء فحص التراخيص بطنطا ضبط سائق لتعديه بالسب على ضابط مرور أثناء فحص التراخيص بطنطا

تعدى سائق بالسب علي ضابط بقسم مرور طنطا، وجذبه من ملابسه، م، أثناء تنظيم حركة المرور بشارع حسن رضوان بدائرة قسم ثان طنطا، بعد طلب الضابط من السائق التراخيص وإخطاره بارتكاب مخالفة مرورية.

كان مأمور قسم ثان طنطا قد تلقي بلاغًا من الملازم أول محمد عبدالله، الضابط بقسم مرور طنطا، يتضمن أثناء تنظيمه حكة المرور بشارع حسن رضوان بدائرة القسم فوجئ بالسيارة رقم 4275 ملاكي مخالفة بالوقوف في الممنوع، وتبين أن قائدها محمد.ف (23 عامًا – سائق) مقيم بدائرة القسم وبلاستعلام عن التراخيص وإخطاره بالمخالفة قام بالتعدي عليه بالسب وجذبه من ملابسه.

وبمواجهة السائق المتهم اعترف بذلك وتحرر محضر رقم 11196 جنح قسم ثان طنطا، وتولت النيابة التحقيق

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