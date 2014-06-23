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وزير الخارجية: الحكومة المصرية تواجه جميع أشكال العنف ضد المرأة

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وزير الخارجية: الحكومة المصرية تواجه جميع أشكال العنف ضد المرأة وزير الخارجية: الحكومة المصرية تواجه جميع أشكال العنف ضد المرأة

أوضح وزير الخارجية سامح شكري :” أن المصرية تواجه جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال إصدار قانون التحرش” ، موضحًا :” أن الدولة تكرس كل جهودها لحماية المرأة ومنحها حقوقها .

وأضاف – خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الأمريكي اليوم :”  أن وأمريكا يشاركان القلق البالغ حول الأوضاع في العراق، ولا بد من اشتراك الطرفين مع دول الخليج لمواجهة المخاطر والعنف في العراق.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر حريصة على مصالح الشعب العراقي وتحقيق الوحدة الوطنية وتحقيق مصالح جميع الأطياف هناك، ونتمنى أن تنجح في مواجهة التحديات والحفاظ على أمن واستقرار العراق في منطقته وإدانة جميع أنواع العنف التي غزت العراق مؤخرا من أجل سلامة الشعب العراقي .

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