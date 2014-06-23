مديرالادارة العامة للمرور : قانون مرور مستديم بنظام النقاط امام البرلمان الجديد

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور: ” أن وزارة الداخلية تنتظر مجلس النواب الجديد لتقديم قانون مرور مستديم تستطيع ادارة المرور من خلاله السيطرة على حالة الفوضى المرورية بلا رجعة ٬ وذلك من خلال تطبيق نظام النقاط المتبع فى اوروبا” ، مشيرًا :” الى ان اغلب حوادث الطرق تآتي من مخالفات السرعة الزائدة والتى تجاوزت فى مصر 160كم/ساعة ” .

واضاف قريطم خلال لقائه على فضائية ” آون تي في لايف ” :” ان الادارة العامة للمرور تضبط سنويا 6، 1 مليون مخالفة مرورية ، مشددًا على انه لا تصالح مع سائقين بدون رخصة قيادة ” .

وأوضح :” ان رجال المرور لا تستطيع “كلبشة” سيارات انتظار الصف الثانى حتى لا أضر بالآخرين بإعاقة حركة السير ، مطالبا المسئولين فى المحليات بتوفير أماكن انتظار السيارات داخل المدينة ” .

واشار قريطم الى ان استخدام حزام الأمان يخفض معدل الاصابة فى الحوادث بنسبة 80% ، مؤكدا ان الادارة العامة للمرور تستهدف تخفيض معدل حوادث المرور إلي النصف فى ظل ادراك العقل البشري ان رجل المرور لن يستطيع وحده تنظيم المرور في الشارع .