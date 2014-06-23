4 فرق جامعية تصل أمريكا لتمثيل مصر في نهائيات المسابقة العالمية لـ” الغواصات الآلية”

تغادر اليوم الفرق المصرية المشاركة في نهائيات مسابقة «الغواصات الآلية»، ROV، القاهرة، متوجهة إلى ولاية متشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية، لتمثيل مصر في المسابقة العالمية خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو القادم 2014 والتي يتنافس فيها 38 مصريًا بـ 4 فرق مع 58 فريقا من مختلف أنحاء العالم.

ويمثل مصر فريقا (أكوا فوتون)،(MIA) من جامعة الأسكندرية، وفريق (التوربيني) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما سيمثل مصر في المستوى الخاص بطلاب المدارس فريق (لؤلوة البحر).

من جهته قال محمد عبود، الممثل الإقليمي للمسابقة، ورئيس مؤسسة (حدث)، التي تنظم المسابقة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المسابقة واحدة من أهم المسابقات العلمية التي تنظم في مصر حيث إن لها ارتباط مباشر بالعديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة البترول والغاز والخدمات البحرية، مشيرًا إلى أنها ستساهم بشكل كبير في فتح أسواق عمل جديدة للشباب المصري وفي نقل خبرات تكنولوجية حديثة ومتطورة مما يسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة المحلية والبحث العلمي في هذه المجالات الحديثة.

وتعد مسابقة الغوصات الآلية واحدة من أهم المسابقات العالمية التي تهتم بتطوير تكنولوجيات البحار وتقام منذ أكثر من 12 عاما وينظمها مركز علوم وتكنولوجيات البحار كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة دعم العلوم الأمريكية (NSF) ووكالة (ناسا) (NASA) لعلوم الفضاء وكبرى الجامعات والمؤسسات البحثية الأمريكية، وبدعم من العديد من الشركات الدولية العاملة في مجال الخدمات البحرية وخدمات البترول والنقل البحري ، وتهدف المسابقة إكساب المتسابقين والمشاركين العديد من المهارات والتكنولوجيات الحديثة المرتبطة بتصنيع وتصميم وتطوير الغوصات الآلية كما تهدف لإعدادهم وإكسابهم الخبرات العلمية والتقنية اللازمة لسوق العمل المرتبط بهذة التكنولوجيات الحديثة والأخذ في الانتشار والتوسع على مستوى العالم.