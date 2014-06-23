فيديو.. «أديب»: لو منعوا مسلسل «أهل إسكندرية» بكرة يقفلوا برنامجي وتصفقوا

تعجب الإعلامي عمرو أديب، من الأنباء التي ترددت بشأن منع عرض مسلسل «أهل إسكندرية»، مُتسائلًا عن سبب تخصيص الحكومة المصرية 22 مليون جنيه لإنتاجه إن كان ضد المسار العام ونهضة المجتمع.

وأضاف «أديب» خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الأحد: «المسلسل يلقى ممانعة عند الناس علشان بلال فضل وعمرو واكد وبسمة، وعلى فكرة علاقتي بيهم زي الزفت، بس أنا لو وافقت على المبدأ دا النهاردة بكرة القاهرة اليوم يتقفل وهتطلعوا تصقفوا».

وتابع: «لو لم يتم عرض المسلسل يبقى اتمنع، أنا يهمني النتيجة النهائية، ولو اتمنع اللي منعه هيبقى معروف».