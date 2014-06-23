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وزيرا الصحة والإسكان يضعان تصورا لتطوير قصر العيني

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عقد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، اجتماعا لوضع تصور سريع لحل مشكلات المرضى، ومرضى الطوارئ والاستقبال، بالمستشفيات الجامعية وعلى وجه الخصوص مستشفى قصر العيني، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسين خيرى عميد كلية طب قصر العيني، ومدير المعاهد والمستشفيات، الأحد.

أوضح الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، أن هناك تنسيقا بين وزارات الصحة والتعليم العالي والإسكان لوضع تصور برفع المساحة الجغرافية لمستشفى قصر العيني، وإمكانية تعظيم الاستفادة من المبانى الموجودة قدر المستطاع، وأن يتم إيجاد حلول سريعة لافتتاح مستشفى الطوارئ الجديدة حتى تستطيع أن تخدم أكبر قطاع من المرضى.

وأضاف أن هناك تنسيقا في مجال تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة في كلية طب قصر العيني، حتى يتم تقديم خدمات الطوارئ والاستقبال في عموم المستشفيات ليكون هناك مجموعة من المستشفيات العامة والمركزية خاضعة للإشراف الفنى للجامعة ليتم تقديم الخدمات العلاجية في حالة الطوارئ بصورة جيدة، ولا يكون هناك تكدس في أعداد المرضى في بعض المستشفيات وتكون هناك مستشفيات أخرى خالية.

وأكد «عدوي»، على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في مجال المستشفيات وأيضا القوى البشرية ورفع الكفاءة التدريبية للعاملين في القطاع الطبي بصورة عامة والتمريض، مشيرا إلى انه سيقوم وعدد من الوزراء صباح الاثنين، بزيارة إلى مستشفى الطوارئ، حتى يتم إتخاذ قرار على الطبيعة لتفعيل منظومة الطوارئ لخدمة المريض المصرى، بحيث لا يتكرر التكدس، وألا يكون هناك نقص في الرعاية العلاجية أو سوء في تقديم الخدمة

وعقب الاجتماع، تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسين خيرى عميد كلية طب قصر العيني، مركز الخدمات العاجلة والطوارئ بوزارة الصحة«137»، حيث شاهدوا تجربة حية لتلقى إحدى البلاغات بتوفير «حضانة»، كما استمعوا إلى شرح بكيفية تلقى البلاغات والربط بين المستشفيات والإسعاف لتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات وأكياس الدم للمرضى.

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