ضبط 5 بتهمة تمزيق الملابس «الميري» لضابط شرطة بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، الأحد، القبض على 5 أشخاص بينهم سائق، لاتهامهم بالتعدي على ضابط بإدارة مرور قنا، وتمزيق ملابسة الميري، بسبب مشادة كلامية بينهم.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين ضابط وعدد من الأشخاص بمدينة قنا، وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين ضابط بإدارة مرور قنا، وسائق أثناء إنهاء إجراءات التراخيص بالإدارة، وتطورت إلى مشاجرة بينهما، قام على إثرها السائق بالتعدي على الضابط بالضرب وتمزيق ملابسه، بعد التعدي عليه لفظيًا.

وتدخل على إثرها عدد من السائقين المتواجدين بإدارة المرور، وتمكنت مباحث المرور من ضبط 5 أشخاص بينهم السائق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.