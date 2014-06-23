استراحة - #في_البرازيل.. البرتغال 1-0 أمريكا.. أوووف، العارضة ترد كرة ناني

تابعوا مع FilGoal.com المباراة الأبرز في اليوم المونديالي الجديد، كريستيانو رونالدو ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

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ق41) وقت مستقطع.. ثاني حالة من هذا النوع في مونديال 2014 بعد لقاء البوسنة ونيجيريا.. الفيفا منح الحق للمنتخبات أن تطلب وقتا مستقطعا لمدة ثلاث دقائق لو كانت درجة الحرارة عالية.

ق35) أمريكا تضغط.. البرتغال تحت الحصار.

ق28) مايكل برادلي كاد أن يسجل من تصويبة قوية.. ولكن الكرة تعلو المرمى.

ق16) التغيير الأول للبرتغال.. هيلدر بوستيجا الذي أصيب في مباراة ألمانيا، أصيب مجددا أمام أمريكا.

ق15) بيكرمان اعتدى على راؤول ميريلش.. ولاعب تشيلسي السابق مستلقي أرضا

ق5) وجوووووووووووووووووول.. لويس ناني يفتتح أهداف البرتغال في المونديال.

ق4) رونالدو مصاب؟؟ كان عليكم أن تروا كيف يراوغ 4 لاعبين من أمريكا في وقت واحد.

على بركة الله نبدأ.

حسابات المباراة

البرتغال عانت في المباراة السابقة أمام ألمانيا، خسرت بأربعة وسقط منها فابيو كوينتراو وبيبي.

في المقابل أمريكا منتشية بالانتصار على غانا، لكنها قلقة أيضا بسبب النجوم السمراء.

غانا فازت في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بنقطة أمام ألمانيا بعد التعادل مع المانشافت 2-2.

لهذا على أمريكا ألا تركن لفوزها الأول، خاصة أن منافستها التالية ستكون ألمانيا بكتيبة نجومها.