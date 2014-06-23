تخفيضات 50% في جمعية العين التعاونية

افتتح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، صباح أمس الفرع الجديد لجمعية العين التعاونية في منطقة السلامات، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم بحضور عبد الله علي الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية العين، ونهيان بن حمد بن ركاض العامري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس وأهالي منطقة السلامات الذين أبدوا فرحهم بالفرع الجديد، حيث يغطي الفرع منطقة السلامات واليحر والبطين، وبمناسبة الافتتاح تم الإعلان عن خصومات خاصة تصل إلى 50 بالمئة على 65 مادة رئيسة تستمر لمدة يومين، على أن تبدأ يوم 24 يونيو الجاري حملة الخصومات الجديدة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد ولاء راشد مدير عام جمعية العين التعاونية، أن الفرع الجديد هو الفرع رقم 21 في مدينة العين، من ضمن سلسلة التوسعات التي قامت بها الجمعية هذ العام، حيث تم تجهيز أفرع للجمعية في مناطق الفقع، وناهل، وام غافة، وفي مطلع العام المقبل سوف يتم إضافة أفرع في مناطق سويحان والشويب والقوع، بافتتاح أفرع جديدة تغطي مختلف أرجاء المدينة وضواحيها، وأضاف: يعتبر فرع السلامات من أكبر فروع الجمعية في مدينة العين، حيث أقيم البناء على مساحة 500 متر مربع على طابقين ويضم هايبر ماركت، كما تم ولأول مرة وبالتنسيق مع بلدية العين الاستعداد لافتتاح فرع جديد في منطقة الخزن بداية العام المقبل.

خصومات رمضانية

وأشار مدير عام الجمعية أنه وبمناسبة الافتتاح تم الإعلان عن خصومات خاصة تصل إلى 50 بالمئة على 65 مادة رئيسة تستمر لمدة يومين، على أن تبدأ يوم 24 يونيو الجاري حملة الخصومات الجديدة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وهي مقسمة إلى مرحلتين، الأولى تبدأ من 24 يونيو وتستمر لغاية 29 منه وتشمل 130 مادة، بخصومات تتراوح مآبين 35 50 بالمئة، وهو عرض يبدأ في الأسبوع الأخير من كل شهر.

فيما تستمر عروض شهر رمضان المبارك طيلة أيام الشهر الفضيل، وتضم 130 سلعة أساسية، وتصل نسبة الخصومات إلى 50 بالمئة، بهدف الحفاظ على استقرار السوق، وعدم رفع سعر أية مادة غذائية.

علماً أن سيتم الإعلان قريباً عن المهرجان السنوي في شهر سبتمبر ويستمر لغاية 19 أكتوبر يتضمن جوائز خاصة بقيمة مليون درهم.

وأشار إلى أنه اعتباراً من الأمس تم طرح السلال الرمضانية الخاصة عبر مجموعتين، المجموعة الأولى بسعر 195 درهماً، تشمل 20 مادة رئيسية وتباع بأقل من سعر السوق بنسبة 35 بالمئة، والسلة الثانية بقيمة 175 درهماً، وتضم أيضاً 20 صنفاً، كما تم وضع لوحات إعلانية خصوصاً على مداخل جميع أفرع الجمعية تتضمن الأسعار الثابتة طلية أيام السنة والأسعار الخاصة بشهر رمضان.

أسعار قمر الدين

وبالنسبة لارتفاع سعر بعض المواد الخاصة برمضان مثل مادة قمر الدين، والتي وصل سعر العلبة الواحدة 17.50 درهماً وتباع بسعر 12.95 درهماً ووزنها لا يتجاوز 350 غراماً، بعد أن كان سعرها 3 دراهم، وأشار إلى أن البلد المصدر لمادة قمر الدين هي سورية، التي تمر بظروف خاصة حالت دون توافر بعض المواد الغذائية الاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان ومنها مادة قمر الدين، التي وصل سعر استيرادها إلى أكثر من 17 درهماً للقطعة الواحدة، وتم إجراء تخفيضات عليها لتباع بسعر 12.95 درهماً، بأقل من سعر التكلفة.

منتجات المزارع

قال أحمد الكعبي، منسق عمليات الثروة الحيوانية في مركز خدمات المزارعين: للمرة الأولى يتم التنسيق مع جمعية العين بتخصيص أمكان خاصة لبيع منتجات مزارع المواطنين في أفرع الجمعية من خضراوات ودواجن ولحوم العجل والبيض، وذلك بهدف توفير فرصة التسويق للمنتجات الزراعية الخاصة بمزارع المواطنين، وبأسعار مناسبة وبسعر التكلفة أحياناً، إضافة لإعفاء أصحاب المزارع من المنتجين من رسوم التوريد، وتشهد هذه المنتجات إقبالاً كبيراً من المستهلكين لما تتمتع به من جودة وأسعار تنافسية، وقدرتها على المساهمة بتلبية متطلبات السوق الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم من المواد الغذائية الطازجة.