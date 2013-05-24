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حسن يوسف مع ابنه عمر في "جرح عمري"

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حسن يوسف مع ابنه عمر في "جرح عمري" حسن يوسف مع ابنه عمر في "جرح عمري"

كتب : أ ش أ الجمعة 24-05-2013 15:50

يخوض الفنان عمر حسن يوسف الموسم الرمضاني بمسلسلي "جداول" و"جرح عمري".

وقال عمر حسن يوسف إنه سيشارك والده الفنان حسن يوسف في مسلسل "جرح عمري" وهو أول عمل درامي يجمعهما منذ فترة طويلة.

وأضاف إنه سيكون ضيف شرف في فيلم "زجزاج" الذي يشارك فيه كل من محمد نجاتي، ميرنا المهندس، هالة صدقي، عايدة رياض، وتأليف أماني البحطيطي، وإخراج أسامة عمر.

وتدور أحداث الفيلم حول أربع فتيات صديقات يعانين المشاكل العاطفية والعملية في المجتمع، أما في مسلسل "جداول" فيقوم بدور يوسف الذي يقع في حب إحدى الفتيات "ريهام أيمن" وتحدث بينهما مواقف درامية تتطور مع الأحداث.

مسلسل "جداول" بطولة سهير رمزي، محمود قابيل، أحمد فؤاد سليم، عمرو رمزي، ريهام أيمن، ورانيا منصور، وسيناريو وحوار فيصل مراد، واخراج عادل الأعصر.

كما يجسد في مسلسل "جرح عمري" شخصية طبيب يقع في حب طبيبة تعمل معه ومع اقتراب زواجهما، يفاجىء بأنها مصابة بمرض الإيدز ثم تتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة مسلسل "جرح عمري" حسن يوسف، سهير رمزي، نبيل نور الدين، زيزي البدراوي، هادي الجيار، انتصار، أشرف زكي، جيهان قمري، مايا صبحي، سمر جبر، وعايدة غنيم، وسيناريو وحوار مصطفى إبراهيم، وإخراج تيسير عبود.

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