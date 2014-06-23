5.7 مليارات درهم محفظة «محمد بن راشد للإسكان»

كشف محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـــــ«البيان» أن قيمة القروض في المؤسسة زادت بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بقيمة المحفظة لنفس الفترة في العام الماضي لتصل إلى 5 مليارات و738 مليون درهم وبعدد 11 الفا و263 مستفيدا.

لافتا إلى أنه نظرا للجهد الملموس الذي بذلته المؤسسة خلال السنة الحالية في خفض التزاماتها مع المقاولين من خلال تطوير التحصيل والسداد المبكر وجدولة المستحقات المطلوب سدادها، الأمر الذي نتج عنه تخفيض الالتزامات المالية بنسبة 42% لتصل إلى 427 مليون درهم بعد أن كانت 738 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح المري أن رأس مال المؤسسة المحول اليها من دائرة المالية بلغ 7 مليارات و763 مليون درهم والذي يمثل 64% من رأس المال المصرح به والبالغ 12 مليار درهم، فيما بلغ العجز المتراكم للسنوات السابقة نحو مليار و224 مليون درهم.

إيرادات دفترية

وأضاف أنه تم تسجيل ايرادات دفترية خاصة في المساكن الجاهزة حتى نهاية الربع الاول من 2014 بمبلغ 122 مليون درهم مقابل تخصيص 75 مسكنا حكوميا بنظام القروض السكنية، مشيرا إلى أن الكلفة المتحققة من تخصيص 78 مسكناً حكوميا بنظام القروض ونظام المنح من مشروع الخوانيج والبرشاء خلال الربع الاول هي 132 مليون درهم وهي أكثر بــــــ37% من كلفة التخصيص لنفس الفترة من السنة الماضية والتي بلغت 96 مليون درهم.

وقال المري إنه تم خلال الاشهر الثلاثة من العام الحالي تسجيل 36 حالة سداد مبكر ليصل العدد النهائي إلى 286 حالة بتحصيلات اجمالية تبلغ قيمتها 81 مليون درهم. وذكر أن معدل اداء الموازنة خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 18% وهو أكبر من معدل الاداء للموازنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 1%، وهناك تحسن واضح في مركب السيولة الجارية ليصل إلى 1.07 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث كان مركب السيولة الجارية 0.57.

.. والمؤسسة تستعد لرمضان بفعاليات ثقافية ومجتمعية

يستعد مكتب الاتصال المؤسسي والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لإطلاق برنامج حافل لشهر رمضان المبارك للعام الحالي 2014، يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية، ضمن برنامج المؤسسة الرمضاني، حيث يحمل البرنامج في طياته المجلة الرمضانية الإلكترونية، التي تحتوي على معلومات عن فضائل الشهر الكريم، وأهميته في حياة المسلمين والحث على صيامه وقيامه.

ولقاءات مع عدد من المسؤولين من داخل المؤسسة بواقع أربعة أعداد موزعة خلال الشهر الفضيل، والمسابقات الرمضانية الترفيهية للموظفين عبر المجلة الرمضانية الإلكترونية، إضافة إلى تنظيم المحاضرات الدينية بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ضمن حملة «اللهم بلغنا رمضان».

نشرات تثقيفية

كما سيتم توزيع نشرات تثقيفية تضم في طياتها عدداً من الأحاديث النبوية والأدعية الرمضانية، ورزنامة خاصة بإمساكية الشهر الفضيل لتوزيعها على موظفي المؤسسة وتقديمها هدية رمزيه للتهنئة بهذا الشهر الفضيل، إضافة إلى توزيع الحقيبة الرمضانية.

وقال هيثم عبد الرحمن الخاجة، مدير مكتب الاتصال المؤسسي والتسويق بالمؤسسة، إن المؤسسة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوزيع النشرات التعريفية الإلكترونية ببرامج المحاضرات، التي تنظمها هذه الجهات في مدينة دبي، من أجل تعريف موظفي المؤسسة بأوقات إقامة المحاضرات، وموضوعاتها بهدف المشاركة فيها والاستفادة منها، كما ستقوم بالتنسيق مع جمعية بيت الخير في دبي بتنظيم حملات لجمع التبرعات والصدقات والزكاة.

تزيين المداخل

وأوضح أن المؤسسة سوف تقوم بتزيين مداخل المؤسسة بالفوانيس لشهر رمضان المبارك، وسيتم تنظيم إفطار جماعي لجميع موظفي المؤسسة، بهدف تعزيز التواصل وتقوية الروابط الأخوية في هذا الشهر الفضيل.

واختتم مدير مكتب الاتصال المؤسسي والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان حديثه بتهنئة جميع العاملين في المؤسسة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات والعالم العربي والإسلامي وجميع العاملين بالخير واليمن والبركات.